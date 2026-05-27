Лингвисты предрекли исчезновение старой нормы ударения в слове «баловать»

Ударение в слове «баловать» в будущем изменится и будет падать только на первый слог. Об этом РИА «Новости» сообщил научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.

По его словам, в живой разговорной речи ударение «баловАть» и «баловАться» встречается всё реже. Так сегодня говорят лишь те, кто привык к старой норме или хочет «щегольнуть образцовым ударением». Очевидно, что будущее за вариантом «бАловать» и «бАловаться».

Сейчас в Орфоэпическом словаре русского языка варианты «бАловать» и «баловАть» даются как равноправные. Однако, по мнению Пахомова, пройдёт время, и «бАловать» станет основным вариантом, а «баловАть» перейдёт в разряд «допустимой старшей нормы». А затем и вовсе исчезнет из словарей.

«Очевидно, что недолго ему осталось жить в русском языке», – заключил лингвист.

