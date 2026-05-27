США уничтожили лодку предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане
Силы США нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана, которое, по версии американской стороны, использовалось для перевозки наркотиков. Об этом сообщило Южное командование Пентагона.
Удар ВС США по судну в восточной части Тихого океана.
По данным военных, в результате операции один человек погиб, ещё двое остались в живых.
«Один мужчина-наркотеррорист был убит в ходе этих действий, и двое выжили», — говорится в сообщении командования, опубликованном в соцсети X.
Американская сторона утверждает, что лодка двигалась по маршрутам, связанным с наркотрафиком. По информации Пентагона, разведка подтвердила её участие в перевозке запрещённых веществ.
В командовании также подчеркнули, что среди американских военнослужащих пострадавших нет. Другие подробности операции пока не раскрываются.
Ранее вооружённые силы США атаковали судно в Карибском море. Американские военные считают, что его использовали наркоторговцы. В результате удара погибли три человека.
