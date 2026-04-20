20 апреля, 02:43

США вновь ударили по судну наркоторговцев в Карибском море, убив троих

Обложка © X / U.S. Southern Command

Обложка © X / U.S. Southern Command

Вооружённые силы США атаковали судно в Карибском море. Американские военные считают, что его использовали наркоторговцы. В результате удара погибли три человека. Об этом сообщило Южное командование ВС США.

Удар по судну в Карибском море. Видео © X / U.S. Southern Command

В заявлении говорится, по приказу главы Южного командования Фрэнсиса Донована объединённая оперативная группа «Южное копьё» нанесла смертоносный удар по судну. Разведка подтвердила, что судно двигалось вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в Карибском море и использовалось для наркотрафика.

Американские военные проводят такие операции на регулярной основе. В предыдущий раз также по приказу генерала Донована оперативная группа «Южное копьё» нанесла летальный кинетический удар по другому судну. Тогда в результате атаки погибли четыре человека.

Лия Мурадьян
