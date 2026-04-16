США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане, убиты три человека

Вооружённые силы США в среду в очередной раз нанесли удар по судну, использовавшемуся наркоторговцами. Операция прошла в восточной части Тихого океана. В результате атаки погибли три человека. Об этом сообщило Южное командование ВС США.

«По приказу главы Южного командования Фрэнсиса Донована объединённая оперативная группа «Южное копьё» нанесла 15 апреля летальный удар по судну», – говорится в заявлении, размещённом в социальной сети X.

Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика.

Американские военные проводят подобные операции едва ли не ежедневно. В предыдущий раз также по приказу генерала Донована объединённая оперативная группа «Южное копьё» нанесла летальный кинетический удар по судну наркоторговцев. В результате той атаки погибли четыре человека.