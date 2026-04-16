Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 03:41

США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане, убиты три человека

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eliyahu Yosef Parypa

Вооружённые силы США в среду в очередной раз нанесли удар по судну, использовавшемуся наркоторговцами. Операция прошла в восточной части Тихого океана. В результате атаки погибли три человека. Об этом сообщило Южное командование ВС США.

«По приказу главы Южного командования Фрэнсиса Донована объединённая оперативная группа «Южное копьё» нанесла 15 апреля летальный удар по судну», – говорится в заявлении, размещённом в социальной сети X.

Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика.

Пентагон заявил о планировании ряда действий против Кубы
Американские военные проводят подобные операции едва ли не ежедневно. В предыдущий раз также по приказу генерала Донована объединённая оперативная группа «Южное копьё» нанесла летальный кинетический удар по судну наркоторговцев. В результате той атаки погибли четыре человека.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar