15 апреля, 00:43

США уничтожили судно наркоторговцев с четырьмя людьми в Тихом океане

Обложка © ShuttersTelegtock / FOTODOM / Alexyz3d

Американские военные нанесли удар по судну в Тихом океане. По данным Пентагона, Корабль использовали наркоторговцы для перевозки запрещённых грузов. В результате атаки погибли четыре человека. Об этом сообщило Южное командование Вооружённых сил США Southcom.

«14 апреля по указанию генерала Фрэнсиса Л. Донована Объединённая оперативная группа «Южное Копьё» нанесла летальный кинетический удар по судну», указано в заявлении в соцсети X.

Ликвидация судна в Тихом океане. Видео © X / U.S. Southern Command

Разведка подтвердила, что судно двигалось вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана. Корабль использовали для наркотрафика. Командование опубликовало видео момента ликвидации. На кадрах виден точечный удар по судну, после которого следует взрыв.

США атаковали 2 корабля на «маршруте наркокартелей» в Тихом океане, есть убитые
Днём ранее, 13 апреля, Южное командование Пентагона также сообщало о ликвидации судна с наркотиками в Тихом океане. Тогда в результате удара погибли два человека.

Лия Мурадьян
