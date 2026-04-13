США атаковали 2 корабля на «маршруте наркокартелей» в Тихом океане, есть убитые

Американские военные атаковали два корабля на «маршруте наркокартелей» в восточной части Тихого океана. По данным разведки США, суда якобы участвовали в перевозке наркотиков и использовались организациями, признанными террористическими. Об этом сообщает Южное командование ВС США (SOUTHCOM).

«По указанию командующего Южным командованием США генерала Фрэнсиса Донована объединённая оперативная группа миссии «Южное копьё» нанесла два смертоносных кинетических удара по двум судам, эксплуатировавшимся организациями, признанными террористическими», — сказано в тексте.

Там подчёркивается, что корабли шли курсом, который обычно используется наркоторговцами. В результате первого нападения погибли двое мужчин, а в ходе второго — трое. Американские военные, как утверждают в командовании, потерь не понесли.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о создании новой военной коалиции для борьбы с наркокартелями на территории Северной и Южной Америки. Он также призвал лидеров других стран оказать содействие, предоставляя информацию о местонахождении картелей, отметив, что у США есть «потрясающие оружие» для борьбы с ними.