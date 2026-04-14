США нанесли удар по катеру с наркотиками в восточной части Тихого океана

Соединённые Штаты нанесли удар по катеру, который, по данным американских военных, участвовал в наркотрафике. Операция прошла в восточной части Тихого океана. Об этом 13 апреля сообщило Южное командование Пентагона.

«Разведчики подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана», – указано в публикации в социальной сети X.

В результате удара, по данным американских военных, погибли двое мужчин.

Ранее Life.ru писал, что США уже отчитывались о похожей операции в Тихом океане. Тогда американские военные уничтожили судно наркоторговцев. Сообщалось о шестерых погибших. В Пентагоне подчеркнули, что операция стала частью продолжающихся усилий по борьбе с морскими каналами незаконного оборота наркотиков.