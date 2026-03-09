Владимир Путин
9 марта, 01:21

США сообщили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WoodysPhotos

Американские военные провели новую операцию против предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане. По данным американского командования, удар был нанесён по судну, которое использовалось для перевозки наркотиков. Об этом сообщило Южное командование ВС США.

Операция прошла после получения разведывательных данных о движении подозрительного судна. По информации военных, корабль двигался по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовал в операциях по транспортировке наркотических веществ. В результате удара, как утверждают в командовании, были уничтожены шесть предполагаемых участников преступной группы.

«Разведданные подтвердили, что судно следовало по маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по транспортировке наркотиков. В ходе данной операции были уничтожены шесть наркотеррористов мужского пола», — говорится в сообщении, опубликованном командованием в соцсети X.

США нанесли удар по судну наркотеррористов в Тихом океане. Видео © X / U.S. Southern Command

В ведомстве добавили, что операция стала частью продолжающихся усилий США по борьбе с морскими каналами незаконного оборота наркотиков.

Ранее Life.ru писал, что американские военные уже проводили подобную операцию в Карибском регионе. Тогда по приказу командующего Фрэнсиса Л. Донована силы оперативной группы «Южное копьё» нанесли удар по судну, связанному с наркотрафиком. В той операции были ликвидированы трое предполагаемых участников преступной сети.

