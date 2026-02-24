Южное командование США провело операцию против морского судна, задействованного в наркотрафике в Карибском бассейне. Командующий Фрэнсис Л. Донован отдал приказ Объединённой оперативной группе «Южное копьё» нанести «смертельный удар», сообщает ведомство в соцсети X.

США нанесли удар по судну наркотеррористов в Карибском бассейне. Видео © X / U.S. Southern Command

«Объединённая оперативная группа «Южное копьё» нанесла смертельный удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями. Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в Карибском бассейне и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков», — говорится в сообщении. По итогу операции были ликвидированы три «мужчины-наркотеррориста».

