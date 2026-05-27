Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 мая, 04:20

У экс-генпрокурора США Бонди нашли рак после нового назначения

Пэм Бонди. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / agpambondi

У бывшей генпрокурора США Пэм Бонди врачи обнаружили рак щитовидной железы. Диагноз поставили вскоре после её ухода с должности министра юстиции и нового назначения. Президент США Дональд Трамп назначил Бонди в Президентский совет консультантов по науке и технологиям (PCAST). Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник.

«Вскоре после ухода из министерства юстиции у Бонди диагностировали рак щитовидной железы»,указано в сообщении.

Согласно материалу, экс-генпрокурор уже прошла лечение. Сейчас она восстанавливает здоровье.

На новой должности Бонди будет координировать взаимодействие между правительством и представителями технологической отрасли. Эти специалисты входят в совет. Совет возглавляют бывший советник Белого дома по вопросам ИИ Дэвид Сакс и научный советник администрации президента США Майкл Крациос. Команда будет работать над интеграцией инноваций в государственные процессы.

Дональд Трамп отправил в отставку министра юстиции и генерального прокурора Пэм Бонди 2 апреля. Тогда американский лидер заявил, что Бонди переходит на новую, крайне важную работу в частном секторе. Политик высоко оценил вклад экс-генпрокурора в работу ведомства.

Лия Мурадьян
