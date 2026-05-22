Глава Нацразведки США уходит в отставку из-за рака у мужа
Тулси Габбард. Обложка © Wikipedia / Office of the Director of National Intelligence
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард приняла решение уйти в отставку, чтобы посвятить себя уходу за мужем, который борется с редким онкологическим заболеванием костей. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, о своём намерении Габбард уведомила президента Дональда Трампа в ходе встречи в Белом доме. Ожидается, что её последний рабочий день на этой должности придётся на 30 июня.
Ранее сообщалось, что бывшему директору Федерального бюро расследований США Джеймсу Коми предъявили обвинение в угрозе жизни президента Дональда Трампа. Поводом стала публикация в социальных сетях, сделанная ещё в мае 2025 года. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности министра юстиции — генерального прокурора США Тодд Бланш.
