Глава Нацразведки США уходит в отставку из-за рака у мужа

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард приняла решение уйти в отставку, чтобы посвятить себя уходу за мужем, который борется с редким онкологическим заболеванием костей. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, о своём намерении Габбард уведомила президента Дональда Трампа в ходе встречи в Белом доме. Ожидается, что её последний рабочий день на этой должности придётся на 30 июня.