Экс-главе ФБР грозит до 10 лет тюрьмы за угрозы Трампу

Бывшему директору Федерального бюро расследований США Джеймсу Коми предъявили обвинение в угрозе жизни президента Дональда Трампа. Поводом стала публикация в социальных сетях, сделанная ещё в мае 2025 года. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности министра юстиции — генерального прокурора США Тодд Бланш.

На снимке были запечатлены морские ракушки, выложенные на песке в виде чисел «86 47». В американском жаргоне выражение «to 86» означает избавиться от чего-либо или даже ликвидировать, а цифра 47 указывает на нынешнего главу Белого дома, который является 47-м президентом.

Бланш уточнил, что Коми вменяют два состава преступления: непосредственно угрозу и её распространение через интернет. Пересылка подобных сообщений между штатами в Штатах карается отдельно.

Сам Коми после разразившегося скандала оперативно удалил провокационное фото и принёс извинения. Однако большое жюри присяжных выдало ордер на арест. Экс-глава ФБР заявил, что не признаёт вины.

Теперь бывшему руководителю ведомства, уволенному Трампом ещё во время первого срока, светит до 10 лет тюремного заключения. В Министерстве юстиции пообещали не спускать рукава:

«Мы не потерпим угроз жизни президента», — подчеркнул Бланш.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 апреля в отеле Washington Hilton во время приёма с участием президента США Дональда Трампа и его супруги прогремели выстрелы. Стрелявшим оказался 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен. Он был вооружён до зубов и целился в сотрудников администрации Трампа. Самого президента эвакуировали, но не в первую очередь — как признался Трамп, его любопытство помешало агентам Секретной службы быстро вывести его из здания.