«Насилие стало нормой»: Политолог раскрыл причину покушений на Трампа

Число покушений на Дональда Трампа растёт — это сигнал о кризисе американской политической системы. Об этом заявил политолог Дмитрий Завирюхин. Эксперт пояснил — американское общество стремительно поляризуется. Внутриэлитные конфликты обостряются на фоне идеологических разногласий. Насилие становится обыденным явлением в политике США.

Трамп пошёл на встречу с Ассоциацией корреспондентов Белого дома — это серьёзный шаг, пояснил эксперт РИА «ФедералПресс». Раньше он считал такие мероприятия «продемократическими». Позиция изменилась из-за приближающихся промежуточных выборов в Конгресс. На фоне провала в Иране и эксцентричной внешней политики президент теряет политические очки. Электорат MAGA раскалывается — Трамп конфликтует со сторонниками вроде Такера Карлсона. Оппоненты устраивают митинги под лозунгом «No Kings» с самого начала второго срока.

Покушение ставит Трампа перед выбором. Он может продолжить сближение с оппозицией и искать компромиссы. Или усилить поляризацию и мобилизовать расколотый электорат. После инцидента Трамп провёл пресс-конференцию и сравнил себя с Авраамом Линкольном. Подобную риторику он использовал и после прошлого покушения. Политолог подытожил — Трамп примеряет роль «мессии» и попытается извлечь из ситуации максимум. Он укрепит позиции за счёт консолидации сторонников и критики «ультралевых» демократов.