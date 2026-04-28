«Насилие стало нормой»: Политолог раскрыл причину покушений на Трампа
Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok
Число покушений на Дональда Трампа растёт — это сигнал о кризисе американской политической системы. Об этом заявил политолог Дмитрий Завирюхин. Эксперт пояснил — американское общество стремительно поляризуется. Внутриэлитные конфликты обостряются на фоне идеологических разногласий. Насилие становится обыденным явлением в политике США.
Трамп пошёл на встречу с Ассоциацией корреспондентов Белого дома — это серьёзный шаг, пояснил эксперт РИА «ФедералПресс». Раньше он считал такие мероприятия «продемократическими». Позиция изменилась из-за приближающихся промежуточных выборов в Конгресс. На фоне провала в Иране и эксцентричной внешней политики президент теряет политические очки. Электорат MAGA раскалывается — Трамп конфликтует со сторонниками вроде Такера Карлсона. Оппоненты устраивают митинги под лозунгом «No Kings» с самого начала второго срока.
Покушение ставит Трампа перед выбором. Он может продолжить сближение с оппозицией и искать компромиссы. Или усилить поляризацию и мобилизовать расколотый электорат. После инцидента Трамп провёл пресс-конференцию и сравнил себя с Авраамом Линкольном. Подобную риторику он использовал и после прошлого покушения. Политолог подытожил — Трамп примеряет роль «мессии» и попытается извлечь из ситуации максимум. Он укрепит позиции за счёт консолидации сторонников и критики «ультралевых» демократов.
Напомним, в субботу на ужине Ассоциации корреспондентов раздались выстрелы. Трампа эвакуировали со сцены. Один из агентов Секретной службы получил ранение. Стрелявшего задержали. Мужчина назвал своей целью чиновников вашингтонской администрации. Но американские правоохранители допускают — он мог планировать убийство самого Трампа. Президент США позднее раскритиковал отель Washington Hilton. Трамп назвал площадку «не очень безопасной».
