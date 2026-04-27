Белый дом связал попытки покушения на Трампа с «системной демонизацией»

Попытки покушения на президента США Дональда Трампа могут быть связаны с «системной демонизацией» его фигуры и сторонников в медийном пространстве. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По её словам, «системная демонизация» президента способствует нормализации политического насилия в стране. Отдельно Ливитт обвинила демократов в том, что они «разжигают насилие такого рода», комментируя инцидент, произошедший на субботнем приёме в Вашингтоне с участием американского лидера.

Дополнительно пресс-секретарь Белого дома подтвердила позицию администрации о том, что случившееся рассматривается как попытка покушения на жизнь президента.

Ранее сообщалось, что в США после недавнего инцидента со стрельбой власти пересматривают меры безопасности на мероприятиях с участием высших должностных лиц. Американская администрация совместно с Секретной службой провела экстренные консультации, посвящённые усилению охраны первых лиц государства.