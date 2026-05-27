27 мая, 08:20

«Ни доллара не поступило»: Фонд Совета мира Трампа оказался пуст

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Совет мира по Газе, созданный амеркианским президентом Дональдом Трампом, оказался без денег доноров, которые так и не внесли в фонд деньги. Планировалось собрать как минимум 7 миллиардов долларов. Информацией делится газета Financial Times.

«Ни доллара не поступило», — сказано в публикации. Фонд Совета мира полностью пуст, и даже правовой статус учреждённой организации оказался сомнительным, добавляет автор. Теперь все проекты по восстановлению Газы повисли в воздухе.

«Личный проект Трампа»: Гутерриш высказался о сотрудничестве с «Советом мира»
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о создании Совета мира по Газе в январе 2026 года. На первое заседание организации администрация Трампа разослала приглашения примерно 50 государствам. Сам американский лидер рассчитывал собрать как минимум 5 миллиардов долларов в фонд Совета. Позже он заявлял о сумме в 7 миллиардов.

Татьяна Миссуми
