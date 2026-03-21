«Личный проект Трампа»: Гутерриш высказался о сотрудничестве с «Советом мира»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Всемирная организация взаимодействует с «Советом мира», созданным президентом США Дональдом Трампом для работы в секторе Газа. Об этом он рассказал в интервью Politico. Правда, связи ограничиваются вопросо сектора Газа.

«Есть задача, которая была сформулирована и одобрена Советом безопасности, и мы активно сотрудничаем со структурами, созданными «Советом мира», — отметил Гутерреш.

При этом генсек подчеркнул, что не видит необходимости в такой структуре, за исключением её участия в плане по восстановлению Газы

«Всё остальное сейчас — это личный проект президента Трампа, в котором он контролирует всё. Это не является эффективным способом решения колоссальных проблем, которые у нас есть сейчас», — добавил Гутерреш.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который считается одним из кандидатов на пост генерального секретаря ООН, высказался о глубоком кризисе внутри организации. По его словам, главная цель создания ООН — обеспечение мира после Второй мировой войны — в современных условиях остаётся нереализованной.