

15 марта, 15:22

Глава МАГАТЭ Гросси: ООН переживает глубокий кризис

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который рассматривается как один из кандидатов на пост генсека ООН, заявил о глубоком кризисе в организации. Такое заявление он сделал в интервью «Коммерсанту» на Московской конференции по нераспространению, организованной Центром энергетики и безопасности.

Журналист издания отметила, что, по мнению многих, ООН переживает кризис.

«Эти многие правы. На лицо глубокий кризис. В том числе кризис доверия. И это, конечно, нехорошо», отреагировал Гросси.

Он напомнил, что главной целью создания организации было обеспечение мира после Второй мировой войны. Однако в современном мире растёт международная напряжённость и число конфликтов, и организация должна в первую очередь сосредоточиться на решении этой проблемы.

Напомним, что Гросси приезжал в Москву, где встречался с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым. Взаимодействие России и МАГАТЭ особенно важно на фоне ситуации вокруг Запорожской АЭС и иранской ядерной программы.

Наталья Афонина
