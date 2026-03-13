Лавров одной фразой рассмешил зал на переговорах с Гросси
Обложка © Life.ru
Глава МИД России Сергей Лавров пошутил во время переговоров с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве. Реплика министра вызвала смех у участников встречи, сообщает РИА «Новости».
Во время беседы Гросси обратился к Лаврову на английском языке. После этого он сделал паузу и уточнил, будут ли его слова переводить на русский.
До этого фразы российского министра, сказанные по-русски, последовательно переводились на английский. На этом фоне Лавров решил ответить с юмором.
«Нет, она (переводчик – ред.) только в одну сторону переводит», - сказал он, рассмешив присутствующих.
Ранее Гросси прибыл в Москву, где встретился с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым. Взаимодействие России и МАГАТЭ особенно важно на фоне ситуации вокруг Запорожской АЭС и иранской ядерной программы.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.