Лавров одной фразой рассмешил зал на переговорах с Гросси

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил во время переговоров с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве. Реплика министра вызвала смех у участников встречи, сообщает РИА «Новости».

Во время беседы Гросси обратился к Лаврову на английском языке. После этого он сделал паузу и уточнил, будут ли его слова переводить на русский.

До этого фразы российского министра, сказанные по-русски, последовательно переводились на английский. На этом фоне Лавров решил ответить с юмором.

«Нет, она (переводчик – ред.) только в одну сторону переводит», - сказал он, рассмешив присутствующих.

Ранее Гросси прибыл в Москву, где встретился с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым. Взаимодействие России и МАГАТЭ особенно важно на фоне ситуации вокруг Запорожской АЭС и иранской ядерной программы.