Александр Абдулов: почему его до сих пор считают главным романтическим героем позднего СССР Оглавление Мальчик из театральной семьи, который не сразу стал звездой «Обыкновенное чудо», «Чародеи» и роли, из-за которых его полюбила страна Ирина Алфёрова: красивая сказка, которая закончилась разводом Женщины Абдулова: романы, слухи и поздняя семья Дочь Евгения, наследство и причины, по которым о семье Абдулова говорят до сих пор Красавец из «Чародеев», муж Ирины Алфёровой, поздний отец и актёр, который жил на полной скорости. 29 мая Александру Абдулову исполнилось бы 73 года. Life.ru вспоминает его любовь, роли, развод и трагический уход. 29 мая, 04:00

29 мая Александру Абдулову исполнилось бы 73 года. Для одних он навсегда остался Медведем из «Обыкновенного чуда», для других — обаятельным Иваном из «Чародеев», Ланцелотом, Коровьевым из «Мастера и Маргариты», человеком с улыбкой, после которой советские зрительницы забывали, зачем включили телевизор. Но за этой экранной лёгкостью была совсем не глянцевая жизнь: бурные романы, развод с Ириной Алфёровой, позднее отцовство, болезнь и уход, который до сих пор кажется слишком ранним.

Мальчик из театральной семьи, который не сразу стал звездой

Александр Абдулов и Ирина Алфёрова: история любви и развода. Фото © Кадр из фильма «Вера и Фёдор», режиссёр Виталий Гоннов, сценарист Владимир Сапожников (III) / Kino-teatr

Александр Абдулов родился 29 мая 1953 года в Тобольске, но детство провёл в Фергане. Семья была театральной: отец работал режиссёром и актёром, мать была гримёром. Казалось бы, дорога на сцену открыта с рождения, но Москва сначала встретила будущую звезду без фанфар. В театральное училище имени Щепкина Абдулов с первого раза не поступил. Вернулся домой, пережил провал и снова поехал штурмовать столицу.

Со второй попытки Александр Абдулов поступил в ГИТИС, а потом попал в «Ленком» к Марку Захарову. Вот тут судьба наконец щёлкнула нужным выключателем. На сцене он быстро стал своим, хотя сам в успех верил не сразу. По ночам разгружал вагоны, днём бегал на пробы, вечером играл. В нём было то редкое сочетание, которое режиссёры чувствуют кожей: красота, нерв, азарт и полная неспособность жить вполсилы.

«Обыкновенное чудо», «Чародеи» и роли, из-за которых его полюбила страна

Лучшие фильмы Александра Абдулова, которые стоит пересмотреть. © Кадр из фильма «Обыкновенное чудо», режиссёр Марк Захаров, сценаристы Марк Захаров, Евгений Шварц / Kinopoisk

Настоящая народная слава пришла после «Обыкновенного чуда». Медведь у Абдулова получился не сказочным красавцем из витрины, а живым парнем, который не понимает, что делать с собственной нежностью. Потом были «С любимыми не расставайтесь», «Чародеи», «Ищите женщину», «Формула любви», «Убить дракона». В каждой роли Абдулов будто оставлял кусок себя: где-то улыбку, где-то дерзость, где-то усталость.

При этом Александр Абдулов не был актёром одного амплуа. Он мог играть романтика, авантюриста, обаятельного негодяя, трагического героя и странного клоуна. В «Мастере и Маргарите» его Коровьев вышел почти цирковым, но с печалью внутри. В «Убить дракона» Ланцелот стал не просто рыцарем, а человеком, который слишком хорошо понимает цену борьбы. Поэтому его фильмы и пересматривают: там не музей СССР, а живая энергия.

Ирина Алфёрова: красивая сказка, которая закончилась разводом

Почему развелись Александр Абдулов и Ирина Алфёрова. Фото © ТАСС / ИТАР-ТАСС

История Александра Абдулова и Ирины Алфёровой до сих пор работает как магнит для читателей. Они были слишком красивыми, чтобы публика позволила им просто жить. Познакомились в «Ленкоме», быстро стали парой, потом семьёй. Абдулов воспитывал Ксению, дочь Алфёровой от первого брака, как родную. В кадре они тоже сыграли супругов в фильме «С любимыми не расставайтесь», и зрители потом много лет вспоминали эту картину, как странное предчувствие.

Их брак продлился около 17 лет и распался в 1993 году. Точных причин развода Александр Абдулов публично не объяснял. И это, честно говоря, только усилило интерес. Одни обсуждали ревность, другие говорили о несовпадении характеров, третьи искали виноватых. Но, похоже, всё было сложнее версий таблоидов. Ирина Алфёрова хотела тишины и семьи, Александр Абдулов жил шумно, широко, с друзьями, работой, вечным движением. Две сильные личности просто не выдержали общего накала.

Женщины Абдулова: романы, слухи и поздняя семья

Женщины Александра Абдулова: любовь с Татьяной Лейбель. Фото © Кадр из фильма «Храни меня, мой талисман», режиссёр Роман Балаян, сценарист Рустам Ибрагимбеков / Kino-teatr © Кадр из фильма «Двое в новом доме», режиссёр Тофик Шахвердиев, сценарист Анатолий Гребнев / Kino-teatr

До Алфёровой в жизни Александра Абдулова была танцовщица Татьяна Лейбель. Он называл её женой, хотя официального брака не было. Позже рассказывали и о романе с американкой, после которого актёр надолго стал невыездным. После развода с Алфёровой рядом с Абдуловым появлялись новые женщины, пресса охотно превращала каждое фото в сенсацию. Сам актёр личную жизнь комментировал скупо. Видимо, понимал: чем меньше объясняешь, тем дольше живёт легенда.

Была ещё и Галина Лобанова. Абдулов страстно влюбился и даже перевёз её из Ростова в Москву. Пара прожила вместе 8 лет, но до загса так и не дошла: Галина мечтала стать законной женой, однако её настойчивость только оттолкнула актёра. Сама Лобанова называла себя балериной — в юности действительно занималась танцами, но профессиональной карьеры не построила и работала театральным менеджером. После разрыва с Абдуловым она уехала в Америку, вышла замуж и полностью исчезла из публичного поля.

Александр Абдулов и Юлия Мешина: поздняя любовь актёра. Фото © ТАСС / Александр Куров

В 2006 году Александр Абдулов женился на Юлии Мешиной. Через год у пары родилась дочь Евгения. Для актёра это было позднее, очень личное счастье. Ему было 53 года, и друзья вспоминали, что появление дочери будто вернуло ему желание бежать домой. Но насладиться этой новой жизнью Абдулов не успел. В 2007 году стало известно о тяжёлой болезни, а 3 января 2008 года артиста не стало. Ему было всего 54 года.

Дочь Евгения, наследство и причины, по которым о семье Абдулова говорят до сих пор

Дочь Александра Абдулова Евгения: что известно о семье актёра. Фото © Кадр из фильма «Баба Мороз и тайна Нового года», режиссёр Андрей Богатырёв, сценаристы Ольга Сташкевич, Владимир Столбенко и др. / Kino-teatr

Евгения Абдулова была совсем маленькой, когда умер отец. Именно поэтому интерес к ней с годами не исчезает: зрителям хочется увидеть в повзрослевшей дочери черты того самого Александра Абдулова, которого они помнят по фильмам. Периодически в СМИ всплывают новости о Юлии, Евгении, семейной памяти, наследстве. Это уже не просто любопытство к биографии актёра, а попытка понять, что осталось после человека, который жил слишком ярко.

Как умер Александр Абдулов и какой была его последняя семья. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

В этой истории легко уйти в сплетни, но тогда потеряется главное. Александр Абдулов был не только красивым актёром с бурной личной жизнью. Он был человеком театра, человеком риска, человеком большого жеста. Мог ошибаться, ссориться, увлекаться, пропадать на съёмках, злить близких и снова очаровывать всех вокруг. Может, именно поэтому его до сих пор ищут не только по фильмам, но и по словам «жёны», «дети», «причина смерти». Зрителям нужен не памятник, а живой Абдулов.

Александр Абдулов прожил жизнь, которая плохо укладывается в аккуратную биографическую карточку. В ней были театр, слава, любовь, развод, поздняя дочь и страшная болезнь. Но главное, что осталось после него, — это ощущение человека без полутонов. Он не экономил ни талант, ни силы, ни эмоции. И если вам близки такие истории о советских актёрах с трудной судьбой, почитайте, какие тайны Олега Даля до сих пор вспоминают поклонники старого кино.

Авторы Сергей Трофимов