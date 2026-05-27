США не просили у России агреман для нового посла вместо уехавшей в июне Трейси
США пока не запрашивали агреман на назначение нового посла в России вместо уехавшей ещё прошлым летом Линн Трейси. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
На вопрос журналистов о том, поступал ли такой запрос от американской стороны, Рябков ответил кратко: «Нет, такого не было».
Предыдущим послом США в Москве была Линн Трейси. В июне 2025 года американское дипломатическое представительство в России сообщило, что она завершила работу и покидает страну.
