США не просили у России агреман для нового посла вместо уехавшей в июне Трейси

США пока не запрашивали агреман на назначение нового посла в России вместо уехавшей ещё прошлым летом Линн Трейси. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

На вопрос журналистов о том, поступал ли такой запрос от американской стороны, Рябков ответил кратко: «Нет, такого не было».

Предыдущим послом США в Москве была Линн Трейси. В июне 2025 года американское дипломатическое представительство в России сообщило, что она завершила работу и покидает страну.