Посол США в России завершила дипмиссию, процитировав строчки из стихотворения Пушкина

Американское посольство в Москве официально объявило о завершении работы посла США Линн Трейси в России. В опубликованном заявлении дипмиссии подчёркивается, что госпожа Трейси на протяжении всей своей карьеры способствовала укреплению взаимопонимания между странами, руководствуясь принципами свободы, чести и приверженности истине.

«Я горжусь тем, что представляла свою страну в Москве в такое непростое время. Уезжая из России, я знаю, что мои коллеги в посольстве продолжат работу по улучшению наших отношений и поддержанию связей с российским народом», — отметила сама Трейси.

Также дипломат процитировала строки из стихотворения Александра Пушкина «К Чаадаеву»: «Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы!»