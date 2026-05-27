27 мая, 09:53

СК РФ заочно обвинил Буданова*, Бровди и Дзяню в теракте в Хорлах

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Следственный комитет России заочно выдвинул обвинения трём представителям киевского режима. Их подозревают в организации террористической атаки на населённый пункт Хорлы в ночь на 1 января. Список обвиняемых озвучила официальный представитель ведомства Светлана Петренко на Международном форуме по безопасности.

«В ответе за это преступление Кирилл Буданов*, ранее руководивший Главным управлением разведки МО Украины, командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и командир подразделения ВСУ Андрей Дзяни. Заочно они обвиняются в совершении теракта, имеют статус обвиняемых», — заявила Петренко.

Ущерб от атаки ВСУ по Хорлам в Херсонской области превышает 60 млн рублей

Напомним, что в ночь на 1 января несколько беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины нанесли удары по зданию кафе и гостинице в прибрежном населённом пункте Хорлы Херсонской области, где находились мирные жители, встречавшие Новый год. Погибли 29 человек, ещё не менее 60 пострадали. Следователи завели дело по статье о теракте и приступили к выяснению всех обстоятельств.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Александра Мышляева
