Ущерб от атаки ВСУ по Хорлам в Херсонской области превышает 60 млн рублей

Следственный комитет оценил ущерб от удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по селу Хорлы в Херсонской области в более 60 млн рублей. Об этом сообщил РИА «Новости» глава Следкома Александр Бастрыкин.

«Эксперты нашего Судебно-экспертного центра установили, что ущерб от этого преступления составил более 60 миллионов рублей», — заявил Бастрыкин. Он также назвал произошедшее примером жестокости украинских националистов.

А ранее Александр Бастрыкин сообщил, что каждый беспилотник, запущенный по ресторану и гостинице в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь, был оснащён взрывчаткой мощностью 25 кг в тротиловом эквиваленте. Кроме того, они были начинены зажигательно-термитной смесью.