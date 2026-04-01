Ущерб от атаки ВСУ по Хорлам в Херсонской области превышает 60 млн рублей
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Следственный комитет оценил ущерб от удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по селу Хорлы в Херсонской области в более 60 млн рублей. Об этом сообщил РИА «Новости» глава Следкома Александр Бастрыкин.
«Эксперты нашего Судебно-экспертного центра установили, что ущерб от этого преступления составил более 60 миллионов рублей», — заявил Бастрыкин. Он также назвал произошедшее примером жестокости украинских националистов.
А ранее Александр Бастрыкин сообщил, что каждый беспилотник, запущенный по ресторану и гостинице в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь, был оснащён взрывчаткой мощностью 25 кг в тротиловом эквиваленте. Кроме того, они были начинены зажигательно-термитной смесью.
Напомним, что в ночь на 1 января несколько беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины нанесли удары по зданию кафе и гостинице в прибрежном населённом пункте Хорлы Херсонской области, где находились мирные жители, встречавшие Новый год. Число погибших достигло 29 человек. Общее количество пострадавших составило не менее 60 человек. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о теракте и начали расследование обстоятельств произошедшего.
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