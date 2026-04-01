Буданову* предъявили обвинения в теракте за удар по кафе в Хорлах

Следователи установили причастность трёх украинских командиров, включая бывшего руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова*, к удару по ресторану в Херсонской области в новогоднюю ночь. Им заочно предъявлены обвинения в совершении теракта. Об этом во время общения с РИА «Новости» сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«В ходе расследования теракта установлено, что воинским подразделением, нанёсшим авиаудар по гражданскому объекту с применением трёх беспилотных летательных аппаратов, командует полковник украинских вооружённых сил Андрей Дзяний*. Он находится в подчинении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди. Также к организации преступления причастны сотрудники ГУР Минобороны Украины, которым на момент преступления руководил Кирилл Буданов*», — заявил Бастрыкин.

Он добавил, что на основании собранных объективных данных Дзяний*, Бровди и Буданов* заочно обвиняются в совершении террористического акта.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.