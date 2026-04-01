Буданову* предъявили обвинения в теракте за удар по кафе в Хорлах
Кирилл Буданов*. Обложка © gur.gov.ua
Следователи установили причастность трёх украинских командиров, включая бывшего руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова*, к удару по ресторану в Херсонской области в новогоднюю ночь. Им заочно предъявлены обвинения в совершении теракта. Об этом во время общения с РИА «Новости» сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«В ходе расследования теракта установлено, что воинским подразделением, нанёсшим авиаудар по гражданскому объекту с применением трёх беспилотных летательных аппаратов, командует полковник украинских вооружённых сил Андрей Дзяний*. Он находится в подчинении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди. Также к организации преступления причастны сотрудники ГУР Минобороны Украины, которым на момент преступления руководил Кирилл Буданов*», — заявил Бастрыкин.
Он добавил, что на основании собранных объективных данных Дзяний*, Бровди и Буданов* заочно обвиняются в совершении террористического акта.
Напомним, что в ночь на 1 января несколько беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины нанесли удары по зданию кафе и гостинице в прибрежном населённом пункте Хорлы Херсонской области, где находились мирные жители, встречавшие Новый год. Число погибших достигло 29 человек. Общее количество пострадавших составило не менее 60 человек. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о теракте и начали расследование обстоятельств произошедшего.
* Внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.