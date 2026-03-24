Зарубежные журналисты и общественники отказались от визита в Хорлы и от возможности лично изучить последствия атаки Вооружённых сил Украины в ночь на 1 января. Об этом РИА «Новости» рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Я их приглашал, но им это неинтересно. Они не проявляют интереса, чтобы самим посмотреть, увидеть факты, а не придуманные фейковые новости, которые им даёт киевский режим», — сообщил Сальдо.

Ранее власти Херсонской области выплатили 25 млн рублей семьям погибших и пострадавшим при атаке ВСУ на Хорлы. Часть средств уже довели до получателей. Оставшиеся выплаты в размере 5 млн рублей направят тем, кто продолжает лечение.