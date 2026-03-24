Военные группировки «Запад» за сутки уничтожили 64 тяжёлых квадрокоптеров ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки уничтожили 64 тяжёлых квадрокоптера Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
По его словам, в течение суток военные также сбили беспилотники самолётного типа и барражирующие боеприпасы.
«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 28 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, 2 барражирующих боеприпаса, 64 тяжёлых боевых квадрокоптеров», — говорится в сообщении.
Военнослужащие группировки войск «Север» за минувшие сутки также поразили значительное количество воздушных целей и объектов инфраструктуры противника. В их числе оказались 215 беспилотников самолётного типа и 42 тяжёлых боевых квадрокоптера модели R-18. Кроме того, подразделениям группировки удалось вывести из строя 32 пункта управления беспилотной авиацией, а также три наземных ретранслятора.
