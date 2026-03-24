Группировка «Север» за сутки уничтожила 215 беспилотников ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Север» за минувшие сутки поразили значительное количество воздушных целей и объектов инфраструктуры противника. Как сообщил начальник пресс-центра объединения Василий Межевых, в их числе оказались 215 беспилотников самолётного типа и 42 тяжёлых боевых квадрокоптера модели R-18.

Кроме того, подразделениям группировки удалось вывести из строя 32 пункта управления беспилотной авиацией, а также три наземных ретранслятора. По словам представителя пресс-центра, в зону поражения попали и объекты тылового обеспечения: три склада с боеприпасами, склад горючего и ещё восемь складов материальных средств.

Ранее российские военные начали массированную атаку на Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками. Ожидаются пуски 20–30 крылатых ракет Х-101, до 30 баллистических ракет «Искандер-М», около 20 морских ракет «Калибр», а также до 16 крылатых ракет «Искандер-К» и «Изделие-30», 500–600 беспилотников, а также возможны пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон».