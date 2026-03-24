Военкоры сообщили о начале массированного удара по Украине

Российские военные начали массированную атаку на Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками. Как пишут «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на мониторинговые украинские каналы, удары ведутся с шести направлений.

В ночь на 24 марта ожидаются пуски 20–30 крылатых ракет Х-101, до 30 баллистических ракет «Искандер-М», около 20 морских ракет «Калибр», а также до 16 крылатых ракет «Искандер-К» и «Изделие-30», 500–600 беспилотников, а также возможны пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон».

А ранее над территорией Украины был замечен самолёт радиолокационного дозора Saab 340 AEW&C. Шведская машина оснащена радаром Erieye с активной фазированной решеткой. Это оборудование позволяет обнаруживать воздушные и морские объекты на удалении до 450 километров, одновременно сопровождая до 1000 целей в небе и 500 на воде. Наличие такого «летающего радара» резко повышает осведомлённость сил противовоздушной обороны. Однако управление информацией сопряжено с техническими сложностями.