Германия профинансирует производство 15 тысяч дронов-перехватчиков для ВСУ

Германия профинансирует и передаст национальной гвардии Украины 15 тысяч дронов-перехватчиков STRILA украинского производства. Об этом сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на источники в посольстве.

Передача техники состоится в рамках недавно подписанного многомиллионного соглашения, сумма которого не разглашается. Дроны предназначены для использования подразделениями Нацгвардии в оборонительных операциях.

Ранее Владимир Зеленский заявил о планах «перелопатить» всю систему, чтобы поставить Украину на путь массового производства систем ПВО. По словам киевского главарю, нужно иметь несколько сотен таких комплексов.