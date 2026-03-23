Германия профинансирует производство 15 тысяч дронов-перехватчиков для ВСУ
Германия профинансирует и передаст национальной гвардии Украины 15 тысяч дронов-перехватчиков STRILA украинского производства. Об этом сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на источники в посольстве.
Передача техники состоится в рамках недавно подписанного многомиллионного соглашения, сумма которого не разглашается. Дроны предназначены для использования подразделениями Нацгвардии в оборонительных операциях.
Ранее Владимир Зеленский заявил о планах «перелопатить» всю систему, чтобы поставить Украину на путь массового производства систем ПВО. По словам киевского главарю, нужно иметь несколько сотен таких комплексов.
