Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 17:52

Германия профинансирует производство 15 тысяч дронов-перехватчиков для ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Германия профинансирует и передаст национальной гвардии Украины 15 тысяч дронов-перехватчиков STRILA украинского производства. Об этом сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на источники в посольстве.

Передача техники состоится в рамках недавно подписанного многомиллионного соглашения, сумма которого не разглашается. Дроны предназначены для использования подразделениями Нацгвардии в оборонительных операциях.

Зеленский заявил о получении Украиной ракет Patriot от Германии

Ранее Владимир Зеленский заявил о планах «перелопатить» всю систему, чтобы поставить Украину на путь массового производства систем ПВО. По словам киевского главарю, нужно иметь несколько сотен таких комплексов.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar