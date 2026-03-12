Украина получила часть ракет к зенитным ракетным комплексам Patriot. Об этом сообщил главарь киевского режима Владимир Зеленский, его слова привело агентство УНИАН. По утверждению экс-комика, боеприпасы передали несколько стран, в том числе Германия.

«Это было не от одной страны, от нескольких стран. Мы хотели больше (ракет к Patriot — Прим. Life.ru), получилось как получилось. Немецкая часть этих ракет вчера зашла», — приводит слова Зеленского агентство.

Главарь киевского режима отметил, что речь идёт о ракетах к системе противовоздушной обороны Patriot. По данным украинских СМИ, речь может идти о боеприпасах типа PAC-3.

Ранее Владимир Зеленский предложил Соединённым Штатам обмен. По его словам, Украина готова предоставить свои беспилотники-перехватчики в обмен на ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.