10 марта, 19:22

Зеленский распрощался с мечтой выбить для Киева новенькие ЗРК Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Украина больше не надеется на получение новых зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом в интервью каналу «Новости. Live» заявил Владимир Зеленский.

«Пэтриоты» для нас приоритет. Мы сейчас говорим про ракеты PAC-2, PAC-3. Мы сейчас даже не мечтаем про дополнительные системы «Пэтриот». Но есть другие системы», сказал глава киевского режима.

Напомним, на фоне эскалации на Ближнем Востоке Украина столкнулась с острой нехваткой систем ПВО и боеприпасов к ним, так как Штаты направили все поставки на нужды собственных войск. Киевский режим пытается претендовать на амуницию, предзназначенную для других государств. В то же время Владимир Зеленский отправил украинских спецов по борьбе с дронами для защиты американских баз на Ближнем Востоке.

