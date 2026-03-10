Зеленский распрощался с мечтой выбить для Киева новенькие ЗРК Patriot

Украина больше не надеется на получение новых зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом в интервью каналу «Новости. Live» заявил Владимир Зеленский.

«Пэтриоты» для нас приоритет. Мы сейчас говорим про ракеты PAC-2, PAC-3. Мы сейчас даже не мечтаем про дополнительные системы «Пэтриот». Но есть другие системы», — сказал глава киевского режима.