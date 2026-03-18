Власти выплатили 25 млн рублей семьям жертв атаки ВСУ на Хорлы и раненым

Власти Херсонской области выплатили 25 млн рублей семьям погибших и пострадавшим при атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Хорлы. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Глава региона уточнил, что часть средств уже довели до получателей. Оставшиеся выплаты направят тем, кто продолжает лечение, пишет ТАСС.

«Всего семьям погибших и пострадавшим на данный момент выплачено 25 млн рублей. Тем пострадавшим, кто пока продолжает лечение и ещё не получил положенные выплаты, уже выделено 5 миллионов рублей, и в самое ближайшее время они получат свои выплаты», — говорится в сообщении.