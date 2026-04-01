Стала известна мощность взрывчатки на БПЛА, атаковавших кафе в Хорлах

Каждый беспилотник, запущенный по ресторану и гостинице в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь, был оснащён взрывчаткой мощностью 25 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин в интервью РИА «Новости».

«В ходе проведённых взрывотехнических экспертиз установлено, что мощность взрывчатого вещества на борту каждого БПЛА составляла 25 кг в тротиловом эквиваленте. Для увеличения зажигательного действия БПЛА дополнительно снаряжены зарядом термитно-зажигательной смести», — рассказал Бастрыкин.

Ранее следователи установили причастность трёх украинских командиров к удару по ресторану в Херсонской области в новогоднюю ночь. Им заочно предъявлены обвинения в совершении теракта. Воинским подразделением, нанёсшим авиаудар по гражданскому объекту с применением трёх беспилотных летательных аппаратов, командует полковник украинских вооружённых сил Андрей Дзяний*. Он находится в подчинении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди. Также к организации преступления причастны сотрудники ГУР Минобороны Украины, которым на момент преступления руководил Кирилл Буданов*.

