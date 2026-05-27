В Подольске на фоне Курбан-байрама заметили сбежавшего барана

Барашек очутился на улицах подмосковного Подольска. Животное, как ни в чём не бывало прогуливается по улицам города, вызывая удивлённые возгласы прохожих.

Баран в Подольске. Видео © Telegram / Первый Московский

Что именно животное забыло на улице, неизвестно. Однако сегодня мусульмане отмечают Курбан-байрам и, как известно, в этот день верующие закалывают барана, что является неотъемлемой частью праздника.

Напомним, мусульмане по всему миру отмечают Курбан-байрам — праздник окончания священного хаджа, справляемый через семь дней после Ураза-байрама. Например, в Санкт-Петербурге верующие собрались на намаз у мечетей города.