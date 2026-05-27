«Море» из 300 тысяч мусульман сняли у мечетей Петербурга в Курбан-байрам

В Санкт-Петербурге мусульмане собрались на намаза в Курбан-байрам — праздник окончания священного хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России.

По данным независимых наблюдателей, в праздничных богослужениях по всему городу приняли участие до 300 тысяч человек. Намазы прошли у мечетей и молельных домов в разных районах Петербурга.

Самой массовой площадкой стала Соборная мечеть Санкт-Петербурга, где собрались около 120 тысяч верующих. Ещё более 100 тысяч человек пришли к Мемориальной мечети имени Жафяр-Хазрат Пончаева в Приморском районе, около 30 тысяч — в молельный дом на Сенной, почти 2 тысячи — на улицу Беринга и до 5 тысяч — в ДПЦ Красное Село.

Праздничное богослужение в Соборной мечети провёл председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, муфтий шейх Равиль-Хазрат Панчеев. Он отметил, что мероприятия были организованы на высоком уровне, а верующие смогли почувствовать атмосферу единства, братства и праздника.

После намаза мусульмане разошлись по домам, к родственникам и знакомым, чтобы продолжить празднование. По традиции многие в этот день собирают гостей и угощают нуждающихся мясом жертвенного животного

А в Республике Дагестан власти объявили три выходных в честь празднования Курбан-байрама. Таким образом, выходные удачно выпадают на среду, четверг и пятницу.