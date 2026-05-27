У Московской соборной мечети началась молитва на Курбан-байрам

У Московской соборной мечети началась праздничная молитва в честь Курбан-байрама — Дня жертвоприношения в память о том, как пророк Ибрагим был готов принести в жертву Всевышнему своего сына Исмаила, чтобы доказать преданность Богу.

Верующие собираются у станции метро «Проспект Мира», откуда их направляют к специально отведённым местам для намаза. В районе мечети дежурят правоохранители, меры безопасности усилены.

Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, считается одним из главных мусульманских праздников. Он отмечается на 10-й день месяца зуль-хиджа по исламскому лунному календарю и длится три дня. В 2026 году праздник начинается 27 мая и продлится до 30 мая.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Республике Дагестан власти объявили три выходных в честь празднования Курбан-байрама. Таким образом, выходные удачно выпадают на среду, четверг и пятницу.