Стилист распорола пятку о металлический штырь в магазине Befree в московском ТЦ

Посетительница московского ТЦ «Авиапарк» серьёзно травмировала ногу в магазине Befree. Стилист Анна наступила на металлический штырь, торчавший из пола в зоне нижнего белья. Об этом девушка рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ.

Вечером 22 мая она пришла в магазин с клиентом для подбора гардероба. Анна была в открытой обуви, не заметила опасный предмет и сильно рассекла пятку. По словам пострадавшей, сотрудник магазина принёс только перекись водорода, а сам штырь позже прикрыли диваном.

На следующий день девушке сделали прививку от столбняка и прописали антибиотики. После вакцинации у неё поднялась температура и началась сильная ломота в теле.

Анна утверждает, что руководство Befree долго игнорировало её жалобы. Когда спустя несколько дней она вернулась в магазин, штырь уже демонтировали. Сейчас пострадавшая готовит иск в суд и намерена требовать компенсацию за моральный и физический ущерб.

