Родные Михаила Хачатуряна требуют пересмотреть «дело сестёр» в Верховном суде

Родственники столичного предпринимателя Михаила Хачатуряна, которого после смерти признали виновным в сексуальном насилии и истязаниях над дочками, потребовали повторного пересмотра дела, сообщает RG.ru со ссылкой на судебные документы. По данным издания, в середине мая они подали кассационную жалобу на приговор, который к тому моменту уже вступил в законную силу.

Теперь этот документ предстоит изучить Верховному суду. Однако в картотеке ВС РФ сведений о деле убитого пока не появилось. Уточняется, что ранее Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу и в целом оставил приговор без изменений, слегка подкорректировав отдельные формулировки: предпринимателя признали «совершившим преступление», а не «виновным», поскольку последний термин применяется исключительно к живым подсудимым.

Напомним, трагическая история, начавшаяся в июле 2018 года в Москве, прошла через множество инстанций. Однако в начале этого года резонансное дело вновь перешло в активную фазу.