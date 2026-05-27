Донецкий оркестр отыграл в Москве концерт «Ступайте ж к нам: вас Русь зовёт!»

В Светлановском зале Московского международного дома музыки при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоялся концерт «Ступайте ж к нам: вас Русь зовёт!». Программу, посвящённую военной истории России в симфонической музыке, исполнили артисты Донецкого академического симфонического оркестра имени С.С. Прокофьева под управлением главного дирижёра проекта Сергея Инькова. Ведущим вечера выступил актёр Иван Стебунов.

Мероприятие прошло 26 мая — в день, когда Донецк вспоминает двенадцатую годовщину первых обстрелов города со стороны вооружённых формирований Украины. Многие музыканты коллектива в 2022 году стали участниками специальной военной операции.

В программе вечера соединились русская патриотическая классика и сочинения современных авторов, обращённые к ключевым моментам отечественной истории. Прозвучали симфоническая поэма «Русь» Милия Балакирева и картина «Сеча при Керженце» из оперы Николая Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».

Впервые в Москве исполнили Симфонию № 2 «Сказание о земле Донецкой» Владиславы Малаховской — произведение о судьбе и духе Донбасса. Также зрители услышали увертюру «Не забудем, не простим!» композитора Антона Клейна, который участвовал в обороне Луганска в 2014 году.

