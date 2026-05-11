Опубликована деловая программа форума «Путешествуй!» на ВДНХ

На официальном сайте Международного туристического форума «Путешествуй!», который пройдёт с 10 по 14 июня 2026 года на ВДНХ, опубликована деловая программа.

Форум объединит сразу три формата: выставку, фестиваль и деловую программу. Выставочная часть представит новые туристические продукты, фестиваль создаст яркую атмосферу для гостей, а деловая программа станет площадкой для прямого диалога между органами власти, бизнесом и путешественниками.

На форуме обсудят актуальные вопросы отрасли, совместные решения и новые партнёрства. Организатором Международного туристического форума «Путешествуй!» выступает Фонд Росконгресс совместно с Министерством экономического развития РФ при поддержке Правительства России.

«Правительство уделяет пристальное внимание развитию туризма для роста турпотока и достижения цели, поставленной нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Ключевые инструменты заложены в национальном проекте «Туризм и гостеприимство». Мы уже видим ощутимые результаты: туризм входит в тройку самых быстрорастущих отраслей страны. Главные направления развития туризма мы обсудим на форуме «Путешествуй!», который ежегодно становится центральным событием в этой сфере. Мероприятия форума будут интересны как любителям путешествий, так и профессионалам отрасли. Приглашаю всех принять участие!» — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Деловая программа форума состоится с 10 по 12 июня и будет выстроена вокруг трёх стратегических блоков: продвижение, продукт и инфраструктура. Блок «Продукт» посвятят созданию и развитию туристических предложений. Направление «Продвижение» сфокусируется на маркетинговых стратегиях, цифровых инструментах и коммуникациях для привлечения путешественников. Блок «Инфраструктура» затронет транспортную доступность, гостиничный сервис, придорожную сеть и другие элементы комфортной среды для туристов.

«В России продолжается реализация национального проекта «Туризм и гостеприимство», основная задача которого — делать путешествия по России доступными, комфортными и безопасными. По всей стране открываются отели и глэмпинги, модернизируются и разрабатываются туристические маршруты, проводятся масштабные фестивали и праздники, создается инфраструктура, соответствующая всем требованиям современных путешественников, а бизнес получает всестороннюю поддержку государства. В этой связи Международный туристический форум «Путешествуй!» является важной платформой для обсуждения проектов развития туристической отрасли, обмена опытом между регионами и представителями бизнеса, а также для налаживания партнёрских связей с целью раскрытия туристического потенциала каждого уголка страны», — заявил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета МТФ «Путешествуй!» Антон Кобяков.

В деловой программе выделены четыре ключевые сессии. Первая — «Тектонические сдвиги: как цифровые платформы меняют туризм». Участники обсудят переход от экономики впечатлений к экономике алгоритмов, а также влияние цифровых платформ и искусственного интеллекта на маршруты путешественников и развитие всей индустрии.

Вторая сессия — «Километры впечатлений: как дорожная инфраструктура развивает автотуризм». Её посвятят автомобильным маршрутам как самостоятельному туристическому продукту, где дорога, остановки и придорожный сервис становятся частью впечатления от поездки.

Третья — «Внесезон: как гармонизировать туристический поток в течение года». На ней будут искать решения для снижения сезонных колебаний: поддержку поездок в низкий сезон, адаптацию турпродуктов и событийного календаря под круглогодичную работу, динамическое ценообразование и использование данных для управления загрузкой.

Четвёртая сессия — «Снег, медведи и балет: как туроператоры презентуют Россию иностранным туристам». На ней обсудят, как меняется образ России для зарубежной аудитории: от привычного набора символов к более сложной и многослойной картине страны.

Туроператоры покажут, как узнаваемые образы можно дополнять региональными маршрутами, арктическими и сибирскими турами, гастрономическими предложениями, природными ландшафтами, современной городской культурой и креативными индустриями.

«Все сессии направлены на анализ современных тенденций и поиска практических решений на вопросы, с которыми сталкивается туристическая индустрия. Участники Форума смогут найти полезные контакты, потенциальных партнеров, свежие идеи, чтобы реализовать новые проекты, способствующие устойчивому развитию туризма в нашей стране», — подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Форум также включает семинарский блок — серию практико-ориентированных встреч о развитии туристических территорий и продуктов. На них обсудят переосмысление экскурсий, работу с идентичностью регионов, формирование сильных управленческих команд и ревитализацию промышленных зон.

На семинаре «От общего к частному: переосмысление экскурсий как туристического предложения» речь пойдёт о том, как превращать классические экскурсии в полноценные модульные продукты, встроенные в маршрут и рассчитанные на разные аудитории. Семинар «Формирование управленческих команд в регионе: запуск и развитие проектов по созданию или изменению территориальной инфраструктуры» посвятят методам сборки и развития команд для реализации сложных инфраструктурных и туристических проектов — от идеи до воплощения.

Отдельное направление форума — Молодёжный день МТФ «Путешествуй!». Он рассчитан на студентов, молодых специалистов и начинающих предпринимателей в сфере туризма. В его рамках пройдёт сессия «Научно-популярный туризм: где наука встречается с приключением». Участники обсудят форматы, которые объединяют экспедиции, полевые школы, геологические и экологические маршруты с ярким приключенческим опытом.

Также состоится сессия «О дивный новый мир: медиаконтент как инструмент развития туристической привлекательности регионов». Она будет посвящена тому, как видео, спецпроекты и медиаформаты формируют образ территорий и влияют на выбор маршрутов. Кроме того, запланирована молодёжная пленарная сессия «Кто хочет стать путешественником?» для тех, кто рассматривает карьеру в туризме. Участники смогут узнать, какие роли и компетенции будут востребованы в отрасли в ближайшие годы, что важно работодателям, а также какие образовательные и стажировочные возможности доступны молодым специалистам.

Деловая программа МТФ «Путешествуй!» ориентирована на укрепление взаимодействия между государственными структурами, бизнесом и региональными властями. Участники смогут зарегистрироваться в личном кабинете Фонда Росконгресс и воспользоваться функцией нетворкинга. Она позволяет заранее назначать встречи с нужными контактами. Нетворкинг-менеджеры помогут обработать незакрытые заявки в Ежедневнике, связаться с интересующими участниками и организовать встречу на площадке форума для более предметного обсуждения.

