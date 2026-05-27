Учредитель 67 компаний: Раскрыт баснословный доход Юлии Высоцкой

Журналисты kp.ru с помощью сервиса Rusprofile выяснили, что бизнес телеведущей Юлии Высоцкой по итогам 2025 года принёс выручку в 164 миллиарда рублей. По данным издания, знаменитость числится учредителем сразу 67 компаний. Совокупный чистый заработок всех организаций превысил 6,7 миллиарда рублей. Большая часть предприятий — 53 фирмы — заняты розничной торговлей лекарствами.

Остальные работают в сфере кино, ресторанного бизнеса, доставки еды и аренды. Например, дела у кондитерской «Сладкое Солёное» пошли в гору: её выручка подскочила в полтора раза, достигнув 24,5 миллиона рублей. Зато прибыль ООО «Кулинарная Студия Университет», наоборот, снизилась вдвое и составила всего 696 тысяч. При этом студия, связанная с шоу «Едим дома!», сумела нарастить прибыль до 53,6 миллиона.

Ранее Юлия Высоцкая поделилась видеокадрами из своего подмосковного дома на Николиной Горе. В этом особняке, являющемся родовым имением её мужа режиссёра Андрея Кончаловского, она продемонстрировала роскошный интерьер, оформленный в древнерусском стиле.