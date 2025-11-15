Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 10:55

«Редчайший случай»: Юлия Высоцкая рассказала, как её покорила харизма Юры Борисова

Юлия Высоцкая добивалась участия Юры Борисова в проекте Кончаловского

Обложка © ТАСС / Chris Pizzello / АР, Антон Новодережкин

Обложка © ТАСС / Chris Pizzello / АР, Антон Новодережкин

Юлия Высоцкая призналась, что давно хотела увидеть актёра Юрия Борисова в одном из проектов своего мужа — в сериале Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Об этом актриса рассказала в интервью Лауре Джугелии.

По её словам, она «буквально влюбилась в него как в артиста» и даже показывала супругу фильмы с его участием. Высоцкая отметила, что обычно не вмешивается в рабочие решения режиссёра, но в этот раз сделала исключение.

«Это редчайший случай, что я так настаивала и уговаривала», — рассказала она.

Актриса пояснила, что Борисова выделяют одновременно внешность, особая энергетика и «взгляд — то ли ребёнка, то ли мужчины». Его появление в кадре она сравнила с эффектом, который когда-то производил Ален Делон, несмотря на полное отсутствие внешнего сходства. Высоцкая добавила, что они с Борисовым подружились, и пожелала ему дальнейших успехов в профессии.

«Всем утёр нос»: Прославившийся в Голливуде Юра Борисов нажил завистников в России
«Всем утёр нос»: Прославившийся в Голливуде Юра Борисов нажил завистников в России

Ранее Юра Борисов получил приглашение стать членом киноакадемии, вручающей «Оскар». Кроме того, российский актёр сыграет сооснователя OpenAI.

Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Юра Борисов
  • Юлия Высоцкая
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar