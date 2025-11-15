«Редчайший случай»: Юлия Высоцкая рассказала, как её покорила харизма Юры Борисова
Юлия Высоцкая добивалась участия Юры Борисова в проекте Кончаловского
Обложка © ТАСС / Chris Pizzello / АР, Антон Новодережкин
Юлия Высоцкая призналась, что давно хотела увидеть актёра Юрия Борисова в одном из проектов своего мужа — в сериале Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Об этом актриса рассказала в интервью Лауре Джугелии.
По её словам, она «буквально влюбилась в него как в артиста» и даже показывала супругу фильмы с его участием. Высоцкая отметила, что обычно не вмешивается в рабочие решения режиссёра, но в этот раз сделала исключение.
«Это редчайший случай, что я так настаивала и уговаривала», — рассказала она.
Актриса пояснила, что Борисова выделяют одновременно внешность, особая энергетика и «взгляд — то ли ребёнка, то ли мужчины». Его появление в кадре она сравнила с эффектом, который когда-то производил Ален Делон, несмотря на полное отсутствие внешнего сходства. Высоцкая добавила, что они с Борисовым подружились, и пожелала ему дальнейших успехов в профессии.
Ранее Юра Борисов получил приглашение стать членом киноакадемии, вручающей «Оскар». Кроме того, российский актёр сыграет сооснователя OpenAI.
