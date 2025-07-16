«Всем утёр нос»: Прославившийся в Голливуде Юра Борисов нажил завистников в России

Популярный российский актёр Сергей Романович признался, что по-белому завидует своему коллеге Юре Борисову, который вместе с Марком Эйдельштейном смог добиться больших успехов в Голливуде, несмотря на «ужасный акцент». Артист подчеркнул, что дуэт звёзд «Аноры» смог «разорвать шаблоны» и доказать, что для съёмок в США не обязательно хорошо знать английский язык.

«Это тебя приземляет. И ты такой: «Чёрт, почему я тогда не мечтаю об Америке? Почему я придумываю себе оправдания, что надо выучить английский». Когда есть Юра, который просто разорвал этот шаблон и всем утёр нос», — восхитился звездой Голливуда собеседник Пятого канала.