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16 июля, 11:16

«Всем утёр нос»: Прославившийся в Голливуде Юра Борисов нажил завистников в России

Актёр Сергей Романович признался, что по-белому завидует Юре Борисову

Сергей Романович и Юра Борисов. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, ТАСС / ZUMA / Kay Blake

Сергей Романович и Юра Борисов. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, ТАСС / ZUMA / Kay Blake

Популярный российский актёр Сергей Романович признался, что по-белому завидует своему коллеге Юре Борисову, который вместе с Марком Эйдельштейном смог добиться больших успехов в Голливуде, несмотря на «ужасный акцент». Артист подчеркнул, что дуэт звёзд «Аноры» смог «разорвать шаблоны» и доказать, что для съёмок в США не обязательно хорошо знать английский язык.

Актёр Сергей Романович признался, что по-белому завидует Юре Борисову. Видео © Пятый канал

«Это тебя приземляет. И ты такой: «Чёрт, почему я тогда не мечтаю об Америке? Почему я придумываю себе оправдания, что надо выучить английский». Когда есть Юра, который просто разорвал этот шаблон и всем утёр нос», — восхитился звездой Голливуда собеседник Пятого канала.

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Ранее Юра Борисов получил приглашение стать членом киноакадемии, вручающей «Оскар». Кроме того, российский актёр сыграет сооснователя OpenAI.

Борис Эльфанд
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