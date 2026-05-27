В Чувашии столкнулись автобус и легковушка: один человек погиб, 11 пострадали

В Мариинско-Посадском округе утром 27 марта произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. Водитель «Лады Гранты» скончался в больнице от полученных травм, также пострадали шофёр и десять пассажиров общественного транспорта.

Как сообщили в полицейском главке, авария случилась около 7:20 на 20-м километре трассы «Волга-Марпосад». На повороте 63-летний житель округа на «Ладе Гранте» не справился с управлением из-за мокрого после дождя покрытия. Машину вынесло на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту «Новочебоксарск — Мариинский Посад».

Пожилого водителя легковушки зажало в салоне — для его извлечения потребовалась помощь спасателей. Позже мужчина скончался.

Одним из первых на месте происшествия оказался начальник отдела МВД России «Мариинско-Посадский». Вместе с другими очевидцами он помогал пассажирам покинуть автобус и отводил людей в безопасную зону. По предварительным данным, в аварии пострадало 11 человек — водитель автобуса и десять его пассажиров. Девять человек в состоянии средней степени тяжести госпитализированы, ещё один после осмотра медиков отпущен на амбулаторное лечение. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.

