Младший сын Золотовицкого поборол страх блата при поступлении во МХАТ

Младший сын бывшего ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого Александр откровенно рассказал об учёбе в вузе и отношениях с покойным отцом. По словам молодого человека, после поступления он сильно переживал из-за возможных обвинений в блате. Однако эти опасения оказались напрасными.

Собеседник «Москвы 24» подчеркнул, что отец всегда поддерживал его, приходил на спектакли и говорил, что он молодец. Александр Золотовицкий заявил, что не испытывает желания кому-то что-то доказывать: он просто сын своего отца и очень его любит.

«Я очень рад, что у меня его фамилия. Горжусь этим. В какой-то момент это стало освобождением, я перестал этого стесняться. Хотя боялся чужого мнения», — отмел наследник актёра.