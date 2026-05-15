Золотовицкий спустя 5 месяцев после смерти поборется с Юрой Борисовым за ТЭФИ

Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий был посмертно номинирован на престижную телевизионную премию ТЭФИ в категории «Лучший актёр сериала». Он вошёл в список финалистов за последнюю работу — роль цыганского барона Червоню в драматическом сериале «Улица Шекспира».

Проект, вышедший в марте 2025 года, рассказывал историю московского адвоката Михаила (Дмитрий Чеботарев), который возвращается в родной табор, чтобы спасти дочь. Золотовицкий исполнил роль цыганского барона Червоню, ставшую для него последней на экране.

В этой же номинации соревнуются Юра Борисов за роль подполковника Прохорова в «Хрониках русской революции», Сергей Маковецкий в образе Леонида Брежнева в сериале «Дорогой Вилли», Михаил Трухин за семейный ситком «Ивановы-Ивановы» и Андрей Федорцов за комедийный детектив «Следопыт».

Премия ТЭФИ ежегодно отмечает высшие достижения в телевизионном искусстве. В 2026 году информационным партнером премии выступает ТВ Mail. 26-я церемония вручения Национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2026» пройдёт в Москве 8–9 июня 2026 года.

14 января 2026 года Игорь Золотовицкий ушёл из жизни после борьбы с раком желудка, который ему диагностировали за полгода до этого. Ему было 64 года. Славу актёру принесли роли в фильмах и сериалах «Марш Турецкого», «Каменская», «Заяц над бездной», «История одного назначения», «Актрисы», «Мосгаз» и «Библиотекарь». После курса химиотерапии актёру стало плохо, его госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии и поместили под ИВЛ. Прощание с ректором Школы-студии МХАТ прошло на Основной сцене Московского Художественного театра имени Чехова 17 января.