«‎Адский» пансионат в Арзамасе проверяют из-за смерти бабушки — скандал дошёл до Бастрыкина

В Нижегородской области проверяют частный дом для пожилых людей в Арзамасе после сообщений о небезопасном уходе за постояльцами. Об этом пресс-служба региональной прокуратуры рассказала в Максе.

В Нижегородской области проверяют частный дом престарелых. Видео © Макс / Прокуратура Нижегородской области

По предварительным данным, в учреждении под названием «Уютный дом» выявили нарушения при оказании социальных услуг. Ненадлежащий уход за пожилыми людьми мог стать причиной смерти одной из находившихся там пенсионерок после госпитализации. Арзамасская городская прокуратура уже обратилась в суд с требованием приостановить работу частного пансионата и закрыть учреждение.

Также сообщается о конфликте между родственниками проживающих и сотрудниками учреждения. «Уютный дом» обвиняют в избиении беззащитных постояльцев. Следственное управление СК России по Нижегородской области организовало проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту возможного оказания небезопасных услуг в «Уютном доме».

Ранее Life.ru рассказывал, что «серые» дома престарелых появляются из-за крайне низкого порога входа в эту сферу. Частные пансионаты не обязаны получать медицинскую лицензию, а проверки проходят нечасто. При этом качественный уход за пожилым человеком может стоить от 150 тысяч рублей в месяц, что для большинства семей остаётся неподъёмной суммой.