Российских моряков начали снимать с судов на Ближнем Востоке после смерти коллеги

Один из российских моряков, работавших на корабле на Ближнем Востоке, умер. По данным Mash, у него оторвался тромб. Ещё девять россиян удалось списать с судов. Один из моряков находился в порту Бендер-Аббас в тяжёлых условиях, после чего его направили в гостиницу. Теперь он ожидает сопроводительное письмо от судовладельческой компании. Этот документ нужен, чтобы покинуть территорию Ирана.