Российских моряков начали снимать с судов на Ближнем Востоке после смерти коллеги
Один из российских моряков умер на судне на Ближнем Востоке
Один из российских моряков, работавших на корабле на Ближнем Востоке, умер. По данным Mash, у него оторвался тромб. Ещё девять россиян удалось списать с судов. Один из моряков находился в порту Бендер-Аббас в тяжёлых условиях, после чего его направили в гостиницу. Теперь он ожидает сопроводительное письмо от судовладельческой компании. Этот документ нужен, чтобы покинуть территорию Ирана.
Всего, как утверждает Mash, известно о девятерых россиянах, которых освободили с кораблей. Родные погибшего моряка сейчас пытаются добиться возвращения его тела в Россию.
Ранее сообщалось о 20 российских моряках, которые оказались заблокированы на судах в Ормузском проливе и Персидском заливе из-за конфликта на Ближнем Востоке. По данным телеграм-канала, люди находятся там без документов и денег. Запасы еды почти закончились, моряки едят только рис. Зарплату, как утверждается, получили только трое россиян. Они сотрудничают с компанией Ycrewing.
