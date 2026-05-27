Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 15:55

Российские силовики пресекли 34 попытки прорыва ВСУ через границу с начала года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

В 2025 году российские силовики не допустили 34 попытки украинских боевиков прорваться на территорию страны на участках границы, прилегающих к зоне проведения спецоперации. Об этом заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

В интервью RG.ru генерал пояснил, что в борьбе с диверсантами отличись бойцы объединённой группировки войск «Север», Росгвардии и подразделений погранслужбы. Несмотря на сохраняющуюся сложную обстановку, положение на государственной границе в Курской области удалось полностью восстановить, а все населённые пункты, которые ранее занимали украинские боевики в пределах региона, освобождены.

«Могло стоить ему жизни»: Боец СВО в одиночку остановил пытавшихся прорваться боевиков ВСУ
«Могло стоить ему жизни»: Боец СВО в одиночку остановил пытавшихся прорваться боевиков ВСУ

Ранее ветеран СВО Александр Дикий Алейкин поделился историей о том, как его подразделение в глубокой ночи засекло противника на кладбище и сорвало крупный прорыв ВСУ. Бойцы насторожились из-за шороха и увидели приближавшуюся со стороны Харькова колонну украинских военных. По словам ветерана, во вражеской группе насчитывалось около трёх тысяч солдат, и отряд сразу же открыл огонь.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • ФСБ России
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Силовые структуры
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar