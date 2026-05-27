В 2025 году российские силовики не допустили 34 попытки украинских боевиков прорваться на территорию страны на участках границы, прилегающих к зоне проведения спецоперации. Об этом заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

В интервью RG.ru генерал пояснил, что в борьбе с диверсантами отличись бойцы объединённой группировки войск «Север», Росгвардии и подразделений погранслужбы. Несмотря на сохраняющуюся сложную обстановку, положение на государственной границе в Курской области удалось полностью восстановить, а все населённые пункты, которые ранее занимали украинские боевики в пределах региона, освобождены.

Ранее ветеран СВО Александр Дикий Алейкин поделился историей о том, как его подразделение в глубокой ночи засекло противника на кладбище и сорвало крупный прорыв ВСУ. Бойцы насторожились из-за шороха и увидели приближавшуюся со стороны Харькова колонну украинских военных. По словам ветерана, во вражеской группе насчитывалось около трёх тысяч солдат, и отряд сразу же открыл огонь.