Словакия назвала фарсом «специальный трибунал» ЕС против России

Словакия не станет участвовать в создаваемом Европейским союзом «специальном трибунале» против России по украинскому вопросу. Такое заявление сделал словацкий депутат Европейского парламента Любош Блага в своём телеграм-канале.

«Запад готовит военный трибунал против России. Ничего более смешного я уже давно не слышал. Я горжусь словацким правительством, что оно в этом фарсе участвовать не будет», — заявил Блага.

По словам парламентария, инициатива Брюсселя не имеет ничего общего с реальным правосудием и носит исключительно политический характер. Ранее ряд европейских чиновников высказывались о необходимости привлечения российского руководства к ответственности за события на Украине. Однако, как видно на примере Словакии, внутри самого Евросоюза есть противники этой идеи, считающие её абсурдной.

Напомним, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Евросоюз принял решение о выделении 10 миллионов евро для организации специального трибунала для руководства России. В заявлении главы евродипломатии подчёркивается, что ответственность за начало войны лежит на лидерах России. Евросоюз будет добиваться неотвратимости наказания. Никакой безнаказанности не должно быть, подчеркнула Каллас.